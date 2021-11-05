В 2022 году в женской футбольной Лиге чемпионов от Казахстана выступят два клуба

В женском клубном рейтинге UEFA Казахстан находится на десятой позиции. С сезона 2021/22 розыгрыш женской Лиги чемпионов УЕФА проводится по новому формату.

УЕФА опубликовал расписание женской Лиги чемпионов сезона 2022/23, сообщает Zakon.kz.

В женском клубном рейтинге UEFA Казахстан находится на десятой позиции. Благодаря этому показателю в элитном европейском турнире будут представлены две команды: чемпион Казахстана – "БИИК" из Шымкента и серебряный призер – туркестанский "Томирис-Туран".

С сезона 2021/22 розыгрыш женской Лиги чемпионов УЕФА проводится по новому формату. В первом раунде команды делятся на несколько групп в "Пути чемпионов" и "Пути представителей лиг".

Квалификация в обоих путях будет проходить одинаково. В первом раунде команды будут состязаться в формате мини-турниров, победители которых пробьются дальше. Во втором раунде команды разобьют по парам, и они сыграют друг с другом дома и на выезде.

"БИИК" и "Томирис-Туран" начнут путь с первого раунда.

Календарь женской Лиги чемпионов УЕФА-2022/23: Предварительный раунд: 27/28 июля 2022 года и 3/4 августа 2022 года

Первый раунд (мини-турнир): 18 августа 2022 года (полуфиналы) и 21 августа 2022 года (финал и матч за 3-е место)

Второй раунд: 20/21 сентября 2022 года и 28/29 сентября 2022 года

Групповой этап (1-й тур): 19/20 октября 2022 года

Групповой этап (2-й тур): 26/27 октября 2022 года

Групповой этап (3-й тур): 23/24 ноября 2022 года

Групповой этап (4-й тур): 7/8 декабря 2022 года

Групповой этап (5-й тур): 15/16 декабря 2022 года

Групповой этап (6-й тур): 21/22 декабря 2022 года

Четвертьфиналы: 22/22 марта 2023 года и 29/30 марта 2023 года

Полуфиналы: 22/23 апреля 2023 года и 29/30 апреля 2023 года

Финал (Стадион ПСВ, Эйндховен, Нидерланды): 3 или 4 июня 2023 года.

Куандык Шынасилов

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