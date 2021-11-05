В Алматы потеплеет 

Прогноз погоды в Алматы на 6-8 ноября.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 6-8 ноября, передает Zakon.kz.

6 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -11...-13°С, днем 0...+2°С.7 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°С, днем +1...+3°С.8 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем +5...+7°С.

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