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Главе Беларуси подарили на память сувенир из стекла - сердце на ладонях.
Президенту Беларуси Александру Лукашенко подарили "сердце", передает Zakon.kz.
Видео опубликовали в Telegram-канале.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 ноября в Могилеве принял участие в торжественной церемонии открытия кардиохирургического и кардиотерапевтического корпусов Могилевской областной клинической больницы. (...) Главе государства на память подарили сувенир из стекла - сердце на ладонях. пресс-служба президента Беларуси
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