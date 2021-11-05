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Лукашенко подарили "сердце"

Фото: president.gov.by 5 ноября 2021, 17:39

Главе Беларуси подарили на память сувенир из стекла - сердце на ладонях.

Президенту Беларуси Александру Лукашенко подарили "сердце", передает Zakon.kz.

Видео опубликовали в Telegram-канале.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 ноября в Могилеве принял участие в торжественной церемонии открытия кардиохирургического и кардиотерапевтического корпусов Могилевской областной клинической больницы. (...) Главе государства на память подарили сувенир из стекла - сердце на ладонях. пресс-служба президента Беларуси

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