В какие мегаполисы будут расселять жителей моногородов, рассказал Даурен Абаев

Будет проведена аналитическая и оценочная работа. По ее итогам моногорода будут ранжированы по категориям.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Даурен Абаев объяснил, что ждет жителей моногородов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В эфире программы "Открытый диалог 2.0" он объяснил, как понимать тезис о том, что теперь моногорода будут делится на категории. Ранее эта тема поднималась на республиканском совещании под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева в Экибастузе.

Даурен Абаев назвал это совещание очень важным.

По сути, речь идет о перезагрузке политики развития территорий. Президент продолжает курс на имплементацию принципов здравого смысла и прагматизма в управлении национальной экономики. Мы должны понимать, что моногорода во многом являются наследием специфической советской урбанистики. Они были вплетены в систему плановой экономики. С обретением независимости реалии изменились. Соответственно, должны меняться и принципы управления. А проблем накопилось много. Сегодня в 27 моногородах проживает полтора миллиона человек. Для них характерен высокий отток населения. Социальная депрессия, безработица, катастрофический износ коммунальной инфраструктуры. первый заместитель руководителя Администрации президента Даурен Абаев

Кроме того, в некоторых городах истощаются природные ресурсы, являющиеся основным источником существования этих городов.

Поэтому президент предлагает уже сейчас заняться поэтапным переселением малоперспективных моногородов в крупные города. Естественно, не забывая, что людям надо создать условия.

Речь идет не о всех моногородах. Некоторые из них обладают высоким потенциалом развития, по ним будет принят отдельный план. Особенно в части диверсификации экономики. Некоторые моногорода, расположенные вблизи крупных городов – точек роста, будут развиваться по принципу агломерации. первый заместитель руководителя Администрации президента Даурен Абаев

На вопрос ведущего, есть ли понимание, о каких именно населенных пунктах идет речь, первый заместитель руководителя Администрации президента ответил, что будет проведена аналитическая и оценочная работа. И уже по ее итогам моногорода будут ранжированы по категориям.

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