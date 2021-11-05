Минобороны Китая выразило протест США

Причиной стало то, что 4 ноября Министерство обороны США опубликовало "Отчет о развитии Вооруженных сил и безопасности Китая за 2021 год".

Китай выражает протест США за раздувание «китайской угрозы» и необоснованную критику о наращивании ядерной мощи, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Причиной стало то, что 4 ноября Министерство обороны США опубликовало "Отчет о развитии Вооруженных сил и безопасности Китая за 2021 год". Согласно ему Пекин может получить 700 боеголовок к 2027 году и тысячу – к 2030-му. Также оборонное ведомство США полагает, что Китай, вероятно, уже располагает ядерной триадой, то есть стратегическими силами, состоящими из трех компонентов: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы.

Китай твердо проводит оборонительную политику национальной обороны и военную стратегию активной обороны. Военное развитие Китая направлено исключительно на поддержание национального суверенитета, безопасности и интересов развития. Министерство обороны КНР

Китай в связи с этим выразил резкое недовольство и решительный протест, Пекин сделал США строгое представление, – заключил У Цянь.

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