Замерзающих птенцов фламинго ищут в Нур-Султане

Экоактивисты считают, что пугливые фламинго оказались в шумной столице неспроста. На озеро птиц могли завезти, чтобы привлечь внимание общественности.

На Малом Талдыколе в столице заметили двух заброшенных птенцов фламинго, сообщает Zakon.kz.

Два птенца забрели на строительную площадку, а затем пропали из виду. Инспекторы и волонтеры приступили к поискам. Но пока безуспешно, передает КТК.

Пытался, говорит, поймать, они взлетели и улетели сюда, в камыши. Но потом мы осуществили поиск, искали в камышах, не нашли. Уже начало солнце садиться, один из фламинго взлетел – попыталась искать открытую воду, не нашла, летала, летала и опять села в камыши. гл. специалист территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Акмолинской области Дастан Ахметов

Замерзших краснокнижных птиц успели снять на видео строители. Инспекторы считают, что слабые птенцы не смогли улететь вместе со взрослой стаей. И теперь, если их не отыскать, они погибнут. Ведь розовые фламинго способны выдержать только до минус 10 градусов.

Стая фламинго высадилась на Малом Талдыколе в сентябре – сразу после того, как вокруг водоема разразился скандал. Множество активистов выступили против его осушения, другие потребовали прекратить там стройку. Ну а третьи заявили, что в скандале замешаны застройщики, которым нужна эта земля. Экоактивист Азаматхан Амиртаев уверен, пугливые фламинго оказались в шумной столице неспроста. На озеро, по его мнению, птиц могли завезти, чтобы привлечь внимание общественности.

Там же участок земли хороший же, понимаете? Застройщикам интересно. Потому что в тот момент там же ставили представления. Художника одели в шапан, бабушки кимешек надели. Из Алматы привезли очень дорогих блогеров. В этот момент появился этот фламинго. Здесь нужны специалисты. Такие специалисты в Астане и в Коргалжынском заповеднике есть, которые имеют специальное оборудование, специальная машина, перевезти могут. президент экологического альянса Азаматхан Амиртаев

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