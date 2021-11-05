Махмуд Сабырхан завоевал серебро мирового первенства по боксу

В последние два раунда противник Махмуда поменял тактику, что привело его к успеху.

Во второй финальной схватке чемпионата мира по боксу, на ринг вышли казахстанский боксер Махмуд Сабырхан и японец Томою Цубой, сообщает Zakon.kz.

Трехкратный чемпион Азии среди молодежи, Махмуд Сабырхан (54 кг) неплохо начал свой бой против японского спортсмена, поведя по итогу первого раунда – 3:2. Но, в оставшиеся два раунда противник Махмуда поменял тактику, что привело его к успеху. Победу праздновал японский спортсмен.

Два других казахстанских боксера, Сакен Бибосынов (51 кг) и Серик Темиржанов (57 кг), покажут свое мастерство 6 ноября. Эти финалы будут чисто казахстано-американскими, так как, в обеих финалах будут участники из США. Начало боя Сакена с Роско Хиллом в 23:00, а Серика начнет в 23:15 с Джамалом Харви.

Куандык Шынасилов

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