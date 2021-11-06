Cемья отравилась угарным газом в Алматы

Состояние госпитализированных удовлетворительное.

В результате неисправности отопительной системы отравилась угарным газом семья в Алматы, передает Zakon.kz.

Ранним утром 5 ноября в Управление кризисными ситуациями ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что в микрорайоне Нурлытау Бостандыкского района из-за неисправности печи на твердом топливе получили отравление четверо человек.

Женщина 1981 г.р. от госпитализации отказалась, однако ее дети, сыновья 20-ти и 12-ти лет и 11-летняя дочь, доставлены в больницу в состоянии средней и легкой степени тяжести (ЦДНМП).

Состояние детей удовлетворительное. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, – рассказали врачи.

Установлено, что в печи имелись трещины и щели, в результате чего в помещение мог попасть угарный газ.

Ранее, 3 октября, сотрудниками Бостандыкского управления по ЧС ДЧС Алматы был проведен обход частного жилого сектора в этом районе и проведена разъяснительная беседа о соблюдении правил безопасности в отопительный период.

В соответствии со ст. 410 ч. 1 Кодекса РК об административных правонарушениях "Нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления на твердом топливе" квартиросъемщик дома привлечен к административной ответственности. Домовладельцы должны очищать дымовые трубы, дымоходы отопительных печей от сажи непосредственно перед началом отопительного сезона и в течение всего периода отпления. Опасно эксплуатировать печи, имеющие трещины, повреждения кладки. Ремонт и кладку печи должен производить квалифицированный печник. Не поручайте данную работу случайным людям, – заключили в ДЧС города Алматы.

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