Таксиста подозревают в краже золотых часов у клиента в Нур-Султане

Подозреваемый дал признательные показания.

Житель столицы лишился золотых часов марки "Яшма" стоимостью 550 тыс. тенге, когда возвращался домой из гостей в состоянии опьянения, передает Zakon.kz.

В ночное время мужчина остановил автомобиль марки Toyota Camry и договорился с таксистом о поездке. Он сел на заднее пассажирское сиденье и по дороге заснул. По приезде на установленное место водитель начал будить мужчину, который не просыпался. В этот момент, увидев у пассажира на запястье золотые часы, он снял их с руки и положил к себе в карман, – рассказали в пресс-службе ДП города Нур-Султана.

Как уточняется, разбудив мужчину, водитель высадил его из автомашины и уехал. Придя домой и обнаружив пропажу часов, потерпевший обратился в полицию.

Полицейские задержали 40-летнего таксиста. Подозреваемый дал признательные показания, вещественное доказательство изъято.

Проводится проверка причастности к ранее совершенным на территории столицы аналогичным преступлениям.

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