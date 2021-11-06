Невролог рассказала о факторе риска заражения коронавирусом

Большое значение, по мнению врача, имеет здоровый сон.

Российский врач невролог-сомнолог Елена Царева рассказала о методах профилактики коронавируса, передает Zakon.kz.

Большое значение, по мнению врача, имеет здоровый сон.

Осенью риск подхватить респираторное заболевание возрастает, и снизить его поможет не только соблюдение мер профилактики, но и правильный режим сна. Как рассказала Царева, согласно исследованию, люди с недосыпом болеют значительно чаще и тяжелее. На сон необходимо отводить восемь часов в сутки и стараться избегать бессонных ночей.

Иммунитет – это самое важное для нас сейчас. Он тоже формируется во время сна, – приводит rg.ru слова Царевой.

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