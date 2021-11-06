Мирзиёев вступил в должность президента Узбекистана

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Выборы состоялись 24 октября.
Шавкат Мирзиёев принес присягу и вступил в должность президента Узбекистана, передает Zakon.kz.
Переизбранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принес сегодня, 6 ноября, присягу в ходе совместного заседания обеих палат парламента страны, – сообщает regnum.ru.
Выборы состоялись 24 октября. Мирзиёев набрал 80,31% голосов избирателей.
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