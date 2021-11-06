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Мирзиёев вступил в должность президента Узбекистана

Фото: president.uz 6 ноября 2021, 13:41

Выборы состоялись 24 октября.

Шавкат Мирзиёев принес присягу и вступил в должность президента Узбекистана, передает Zakon.kz.

Переизбранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принес сегодня, 6 ноября, присягу в ходе совместного заседания обеих палат парламента страны, – сообщает regnum.ru.

Выборы состоялись 24 октября. Мирзиёев набрал 80,31% голосов избирателей.

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