Несколько человек погибли во время давки на фестивале рэпера в США

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Точная причина трагедии неизвестна.
Восемь человек погибли, несколько пострадали на музыкальном фестивале Astroworld Festival в Техасе, передает Zakon.kz.
Точная причина трагедии неизвестна, однако издание сообщает о давке на мероприятии, на двухдневный фестиваль приехали 50 тыс. человек, – сообщают РИА Новости.
Как уточняется, давка произошла в пятницу во время выступления рэпера Трэвиса Скотта, который занимается организацией фестиваля.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!