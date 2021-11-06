Несколько человек погибли во время давки на фестивале рэпера в США

Точная причина трагедии неизвестна.

Восемь человек погибли, несколько пострадали на музыкальном фестивале Astroworld Festival в Техасе, передает Zakon.kz.

Точная причина трагедии неизвестна, однако издание сообщает о давке на мероприятии, на двухдневный фестиваль приехали 50 тыс. человек, – сообщают РИА Новости.

Как уточняется, давка произошла в пятницу во время выступления рэпера Трэвиса Скотта, который занимается организацией фестиваля.

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