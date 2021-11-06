Взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне – погибли более ста человек

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био назвал взрыв национальной трагедией.

В результате столкновения бензовоза с грузовиком в Сьерра-Леоне произошел взрыв. Сообщается о более 100 погибших, передает Zakon.kz.

Трагедия произошла 5 ноября, по предварительной информации, в городе Фритаун взорвался танкер Afuel.

Я опечалена известием о взрыве на Бай Бурех Роуд в Веллингтоне (жилом квартале. – Прим. ред.) после того, как грузовик с топливом столкнулся с другим грузовиком… По слухам, погибло более 100 человек. Размер материального ущерба неизвестен, – написала на своей странице в Facebook мэр столицы страны Фритауна Ивонн Аки-Савьерр, также выразив соболезнования родным погибших.

По информации местных СМИ, президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био назвал взрыв национальной трагедией. Он посетил больницы, а теперь отправляется на место происшествия.

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