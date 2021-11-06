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Мусоровоз загорелся в Алматы

Фото: Zakon.kz 6 ноября 2021, 15:22

Возникло возгорание моторного отсека и кабины автомашины.

В Алматы на проспекте Аль-Фараби загорелась кабина мусоровоза, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 5 ноября в 16:25.

Возникло возгорание моторного отсека и кабины автомашины-мусоровоза MAN, 1991 года выпуска, на площади 4 кв. м, – рассказали в ДЧС Алматы.

Причиной пожара стало короткое замыкание в моторном отсеке.

Пожар ликвидирован в 16:53. Жертв и пострадавших нет, – сообщили в департаменте.

В ведомстве рекомендуют владельцам автотранспорта следить за техническим состоянием автомобилей, регулярно проводить техосмотр на исправность электропроводов и топливной системы, а также необходимо иметь в салоне огнетушитель.

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