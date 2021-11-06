Мусоровоз загорелся в Алматы

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Возникло возгорание моторного отсека и кабины автомашины.
В Алматы на проспекте Аль-Фараби загорелась кабина мусоровоза, передает Zakon.kz.
Инцидент произошел 5 ноября в 16:25.
Возникло возгорание моторного отсека и кабины автомашины-мусоровоза MAN, 1991 года выпуска, на площади 4 кв. м, – рассказали в ДЧС Алматы.
Причиной пожара стало короткое замыкание в моторном отсеке.
Пожар ликвидирован в 16:53. Жертв и пострадавших нет, – сообщили в департаменте.
В ведомстве рекомендуют владельцам автотранспорта следить за техническим состоянием автомобилей, регулярно проводить техосмотр на исправность электропроводов и топливной системы, а также необходимо иметь в салоне огнетушитель.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!