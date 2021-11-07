Президент поздравил казахстанских боксеров с успехом на ЧМ

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Глава государства пожелал им успехов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил призеров ЧМ по боксу, сообщает Zakon.kz.
Поздравления глава государства разместил в Twitter.
Поздравляю Темиртаса Жусупова и Сакена Бибосынова, завоевавших золото, Махмуда Сабырхана и Серика Темиржанова, ставших серебряными призерами, и капитана национальной сборной Аблайхана Жусупова, занявшего третье место на чемпионате мира по боксу! Желаю успехов нашим боксерам! Касым-Жомарт Токаев
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