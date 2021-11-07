В ООН готовы помочь Сьерра-Леоне после ЧП с бензовозом

Число погибших при взрыве бензовоза в столице страны достигло 108 человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи со взрывом бензовоза в Сьерра-Леоне, унесшим жизни более 100 человек. Всемирная организация готова оказать поддержку африканской стране, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, об этом заявил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь глубоко опечален многочисленными жертвами в результате аварии 5 ноября в Сьерра-Леоне. Генеральный секретарь выражает свои глубокие соболезнования народу и правительству Сьерра-Леоне, – отмечается в тексте. – ООН готова оказать необходимую поддержку.

Как утоняется, число погибших при взрыве бензовоза в столице страны, городе Фритаун, достигло 108 человек. По его информации, 92 человека пострадали и находятся в больницах.

Взрыв произошел поздним вечером 5 ноября, после того как бензовоз столкнулся с грузовиком, перевозившим гранитные плиты. У бензовоза в момент ДТП топливная цистерна была полной.

Оба водителя после ДТП вышли из машин, а стоявшие рядом люди бросились собирать выливавшееся из поврежденного бензовоза топливо. Затем произошел взрыв и начался пожар.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!