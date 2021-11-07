От АИ-92 до АИ-98 – заправка на Qazaq Oil без ограничений

Qazaq Oil, "КазМунайГаз" – крупнейшая в Казахстане сеть, состоящая из 355 автозаправочных комплексов.

С 2020 года начался ребрендинг автозаправочных станций "КазМунайГаз", сеть получила название Qazaq Oil, передает Zakon.kz.

Qazaq Oil, "КазМунайГаз" – крупнейшая в Казахстане сеть, состоящая из 355 автозаправочных комплексов.

Помимо АЗС внутри сети развивается сервис быстрого питания Q-cafe, также осуществляется продажа нефтепродуктов большим и малым оптом, предоставляются услуги по экспертизе качества топлива, хранению и транспортировке нефтепродуктов.

В этой связи доводим до сведения автовладельцев, что на всех заправках Qazaq Oil и "КазМунайГаз" присутствует полный спектр бензиновой линейки: от 92 до 98, в том числе и в южных регионах страны.

Заправка транспорта осуществляется без ограничений.

Вместе с тем необходимо отметить, что в исключительных случаях на процесс поставки топлива с нефтебазы влияет много факторов, таких как исправная работы налогового онлайн-кабинета, техническая исправность оборудования на нефтебазе и бензовозов, своевременная подача заявки на поставку топлива, а также погодные условия

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