Сколько свободного времени нужно для счастья – исследование

Ученые провели два опроса среди 35 тыс. американцев.

Профессор Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета и ведущий автор исследования Марисса Шариф рассказала, что у большинства людей недостаточно свободного времени, но обратная ситуация далеко не всегда позитивна, передает Zakon.kz.

Ученые провели два опроса среди 35 тысяч американцев, которые подробно рассказали, чем занимались в течение предыдущих суток и о своих чувствах. Оказалось, что избыток свободного времени негативно влияет на ощущение благополучия, – сообщает rg.ru.

Счастливее всего чувствуют себя люди, которые имеют два-три часа свободного времени в день. Если же свободного времени слишком много, пять и более часов, респонденты говорили об ухудшении самочувствия. Те, у кого совсем нет времени на себя, тоже сообщали о негативных эмоциях.

Кроме того, ученые провели несколько экспериментов. Участников одного из них попросили рассказать, чем бы они занимались, если бы имели в распоряжении 3,5-семь часов свободного времени. Большинство респондентов предпочли заполнить это время продуктивными занятиями, например, тренировками или хобби, и сказали, что чувствовали бы себя несчастными, если бы решили просто посмотреть телевизор.

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