Эксперт рассказал о способах распознавания слежки через веб-камеру

Специалист подчеркнул, что на удаленное включение камеры для слежки указывает то, что горит ее индикатор, а сама камера не используется.

Определить факт слежки за пользователем при помощи веб-камеры довольно просто, однако это требует некоторой внимательности. Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян рассказал об основных признаках, которые помогают выявить слежку за пользователем через веб-камеру гаджета, сообщает Zakon.kz.

В интервью ПРАЙМ он объяснил, что если хакеры используют специализированное программное обеспечение, то на гаджет может прийти уведомление о попытке доступа к звуковому устройству или камере.

Сбои в работе привычных приложений тоже могут быть признаком хакерской атаки. Если вдруг приложения, официально использующие мобильную камеру, такие как Zoom или Viber, теряют к ней доступ, то это может говорить о контроле мобильного устройства извне. Ашот Оганесян

Специалист подчеркнул, что на удаленное включение камеры для слежки указывает то, что горит ее индикатор, а сама камера не используется. Кроме того, следует обращать внимание на незнакомые фоновые процессоры на ПК. Злоумышленники в большинстве случаев задействуют стороннее программное обеспечение.

Также эксперт посоветовал обратить внимание на объем передачи данных с мобильного устройства. Если он вырос за последнее время, это также может быть признаком слежки.

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