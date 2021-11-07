Взрыв в Актау – здание полностью разрушено

Обстоятельства пока неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.

Вечером 7 ноября в одном из микрорайонов города Актау прогремел взрыв, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС Мангистауской области рассказали, что информация о взрыве поступила в 22:25.

В мкр. 29 "а" при неизвестных обстоятельствах произошел взрыв. В результате произошло полное разрушение строения. Информация о пострадавших не поступала. Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются. Выезжали: ДЧС (5 единиц техники и 17 сотрудников), ГУ "ЦМК" (три работника и одна единица техники). пресс-служба ДЧС Мангистауской области

Здание полностью разрушено. Обстоятельства пока неизвестны.

В ДЧС области обещали позже предоставить более полные сведения.

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