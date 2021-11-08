Медики опровергли информацию о погибших при взрыве в Актау

В WhatsApp распространяется запись о том, что в результате взрыва 7 ноября в Актау погибли 14 человек, 25 попали в реанимацию.

Информация о том, что при взрыве в Актау есть погибшие - не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

В WhatsApp распространяется запись о том, что в результате взрыва 7 ноября в Актау погибли 14 человек, 25 попали в реанимацию.

Главный врач Мангистауской областной больницы Жанибек Ажмуханов опроверг эти "данные".

Он заявил, что, по состоянию на 23:45 7 ноября в приемное отделение областной больницы не было зарегистрировано звонков по поводу взрыва. Работа медиков сводится лишь к тому, что на месте взрыва дежурят четыре бригады скорой помощи.

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По словам владельца кафе "Аянат" Абая Амреева, где произошел взрыв, на момент происшествия в здании не было ни сотрудников, ни гостей. центр общественных коммуникаций при акимате Мангистауской области

В ЧС области уточнили, что на момент взрыва рядом с эпицентром находилось 11 транспортных средств. Автомобили пострадали в результате взрывной волны. Все принадлежат гражданским лицам.

Сотрудниками дорожной полиции эвакуировано три автомашины с помощью спецтехники (эвакуатор). Ведутся работы по установлению владельцев оставшихся восьми автомашин с дальнейшей эвакуацией. пресс-служба ДЧС Мангистауской области

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