Взрыв в актауском кафе: названа возможная причина

Предварительной причиной взрыва является утечка газо-воздушной смеси.

В Департаменте по ЧС Мангистауской области назвали предварительную причину взрыва в актауском кафе, сообщает Zakon.kz.

По словам заместителя начальника Департамента по ЧС Мангистауской области Бекболата Абдикадырова, предварительной причиной взрыва является утечка газо-воздушной смеси. С места взрыва уже были извлечены два газовых баллона.

Со слов хозяина, под завалами находятся еще два газовых баллона емкостью по 50 литров каждый. Более подробная информация будет после аварийно-спасательных работ, – сообщил заместитель начальника Департамента по ЧС Мангистауской области Бекболат Абдикадыров.

В настоящее время на месте взрыва проводятся аварийно-спасательные работы силами и средствами департамента ЧС (70 человек и 11 единиц техники). Привлечены сотрудники департамента полиции (150 человек и 20 единиц техники), а также задействованы службы гражданской защиты и энергетики, об этом сообщает Центр общественных коммуникаций при акимате Мангистауской области.

В результате взрыва произошло частичное разрушение строения комплекса. Разведка кинологической службы установила, что пострадавших на месте взрыва нет. Со слов владельца комплекса "Шеркала", все рабочие покинули данное здание вечером приблизительно с 18:00 до 20:00.

По данным главного врача Мангистауской областной больницы Жанибека Ажмуханова, в приемное отделение областной больницы в связи со взрывом пока никто не обращался.

Сразу после взрыва, в 21:35, был создан оперативный штаб под руководством акима области, который на месте провел совещание с руководителями правоохранительных органов и служб гражданской защиты.

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