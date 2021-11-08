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Казахстанский борец завоевал "бронзу" на молодежном ЧМ в Сербии

Фото: НОК РК 8 ноября 2021, 06:41

Асыл Айтакын завоевал бронзовую медаль на молодежном Чемпионате мира.

В Белграде продолжается молодежный Чемпионат мира по вольной борьбе, сообщает Zakon.kz.

Команда Казахстана по вольной борьбе отметилась первой медалью на молодежном Чемпионате мира. Ее автором стал Асыл Айтакын. В весовой категории до 61 килограмма борец смог завоевать бронзовую награду, – говорится в сообщении НОК РК.

В схватке за третье место он оказался сильнее венгра Гамзатгаджи Халидова.

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