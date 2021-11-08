Меркель рассказала, чем будет заниматься после ухода в отставку

Ангела Меркель отметила, что собирается "читать и спать" после выхода на пенсию.

После ухода с поста канцлера Германии Ангела Меркель больше не будет заниматься политикой, сообщает Zakon.kz.

Об этом она заявила 7 ноября в интервью медиакомпании Deutsche Welle.

Как отмечает Меркель, она больше не будет заниматься политикой, а тем более – не будет разрешать политические конфликты. По ее словам, 16 лет она занималась этим на посту канцлера и на международном уровне.

Вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову. Буду читать и спать попеременно, – заявила Меркель.

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По ее словам, она будет определяться с тем, что ей хотелось бы делать – это станет ясно только через пару месяцев.

Думаю, что потом в голову придут и другие планы. Просто в течение многих лет я полностью концентрировалась на той повестке дня, которая мне была дана, и мне всегда приходилось быть наготове. Одна из задач главы правительства состоит в том, что необходимо немедленно отреагировать, если что-то случается. А сейчас я посмотрю, что бы мне хотелось делать, – добавила Меркель

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