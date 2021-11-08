Три университета в США эвакуировали из-за угроз взрывов

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Колумбийский, Корнелльский и Брауновский университеты в США эвакуировали часть своих кампусов.
Колумбийский, Корнелльский и Брауновский университеты в США эвакуировали часть своих кампусов после того, как получили сообщения об угрозах взрывов, сообщает Zakon.kz.
В частности, Колумбийский университет получил сообщения об угрозах взрывов в нескольких зданиях. Чрезвычайное предупреждение было объявлено по всему кампусу, два здания были эвакуированы.
Полиция Нью-Йорка ведет расследование. Избегайте этой области до дальнейшего уведомления, – говорилось в сообщении.
Полицейские после осмотра территории сочли угрозу недостоверной, сообщили позднее в университете, отметив, что здания кампуса снова доступны после эвакуации.
Корнелльский университет опубликовал предупреждение на своем веб-сайте и на странице в Twitter, отметив, что полиция проверяет угрозу взрыва в кампусе Итаки. В сообщении указывалось, что следует избегать центрального кампуса.
Университет Брауна также сообщил об эвакуации нескольких зданий рядом с университетским колледжем Грин.
В настоящее время неизвестно, кто стоит за угрозами и были ли эти три действия скоординированы.
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