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В Казахстане за сутки 1031 человек заболел COVID-19

Фото: Zakon.kz 8 ноября 2021, 08:01

Всего в стране подтверждено 949 630 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 ноября 2021 года. В стране зафиксирован резкий спад заболевших коронавирусом. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 318. Например, в Алматы количество больных уменьшилось на 76, в Алматинской области – на 55, в Туркестанской области – на 20, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1031 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 115,
  • в городе Алматы – 135,
  • в городе Шымкент – 10,
  • в Акмолинской области – 89,
  • в Актюбинской области – 9,
  • в Алматинской области – 34,
  • в Атырауской области – 12,
  • в ВКО – 60,
  • в Жамбылской области – 16,
  • в ЗКО – 15,
  • в Карагандинской области – 111,
  • в Костанайской области – 119,
  • в Кызылординской области – 15,
  • в Мангистауской области – 6,
  • в Павлодарской области – 139,
  • в СКО – 142,
  • в Туркестанской области – 4.

Всего в стране подтверждено 949 630 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1080 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан – 61,
  • в городе Алматы – 114,
  • в городе Шымкент – 10,
  • в Акмолинской области – 134,
  • в Актюбинской области – 0,
  • в Алматинской области – 67,
  • в Атырауской области – 7,
  • в ВКО – 263,
  • в Жамбылской области – 0,
  • в ЗКО – 0,
  • в Карагандинской области – 131,
  • в Костанайской области – 0,
  • в Кызылординской области – 16,
  • в Мангистауской области – 110,
  • в Павлодарской области – 34,
  • в СКО – 79,
  • в Туркестанской области – 54.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 901 843 человека.

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