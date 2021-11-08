Врач-сексолог назвал полезные для мужского здоровья продукты

Ограничение белка в рационе – фактор, снижающий мужской потенциал.

По словам врача, отсутствие мяса в рационе мужчин часто негативно влияет на потенцию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, приспосабливая рацион к собственным представлениям о здоровом образе жизни и не советуясь при этом со специалистами, люди иногда лишают свой организм необходимых питательных веществ. Например, мужчинам не стоит полностью отказываться от мяса, поскольку это может привести к половой дисфункции. Недостаток белка в пище влияет на мужское здоровье так же, как курение, алкоголь и плохой сон, добавил врач.

На половую жизнь человека влияет много факторов. Ограничение белка в рационе – фактор, снижающий мужской потенциал, как и другие патогенные факторы: курение, алкоголь, жесткие диеты, плохой сон. Отказ от мяса может привести к половой дисфункции, но говорить о том, что это будет решающий фактор, неправильно, – уточнил врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

По словам Кульгавчука, некоторые мужчины имеют "сильную половую конституцию" и сохраняют свои сексуальные возможности даже при наличии неблагоприятных факторов.

Мясо – ценный продукт, содержащий холестерин, который принимает участие в синтезе тестостерона в клетках Лейдига, а также аминокислоту – лейцин, важную для наращивания и поддержания мышечной массы, – сказал он.

В то же время избыточное потребление мяса приводит к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы и отрицательно влияет на эрекцию, продолжил Кульгавчук. Он порекомендовал мужчинам иногда устраивать разгрузочные дни и назвал наиболее полезные продукты, содержащие животный белок.

Лучше выбирать мясо нежирное, диетическое, например, говядину или индейку. Жирные сорта хуже влияют на сосуды. Как врач-сексолог я также часто советую добавлять в рацион в качестве источника белка перепелиные яйца, они имеют более высокую биологическую ценность для мужчин, чем куриные, – объяснил Кульгавчук в интервью радио Sputnik.

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