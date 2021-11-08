Красивое видео для ТВ – Бердымухамедов провел массовый субботник

Сотни человек привлекли к высадке деревьев.

В Туркменистане прошли массовые субботники, сообщает Zakon.kz.

По поручению президента Гурбангулы Бердымухамедова у строящегося монумента Махтумкули состоялась акция по высадке деревьев, в которой принял участие и сам глава государства.

По данным издания "Хроника Туркменистана", эта акция имела скорее демонстративный характер и проводилась с целью создания красивых кадров для телерепортажа.

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Основную часть работы заранее выполнили работники ашхабадского управления зеленого хозяйства: расчертили территорию, отметив места, где необходимо высадить деревья, выкопали лунки, у каждой из которых оставили саженцы определенных пород в соответствии с планом, – говорится в сообщении.

К акции у памятника привлекли около 400 работников различных госучреждений и, судя по кадрам телерепортажа, еще большее количество студентов.

Помимо этого, по всему городу работники бюджетных и государственных учреждений, а также студенты подметали улицы и поливали посаженные ранее деревья, значительная часть из которых уже высохла.

Фото: "Туркменистан: Золотой век"

В этом году в честь 30-летия независимости Туркменистана президент приказал высадить по всей стране 30 млн деревьев.

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