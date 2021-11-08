Мощный взрыв в актауском кафе – начато расследование

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В Актау по факту взрыва в кафе начато досудебное расследование по ст. 292 "Нарушение требований пожарной безопасности".
7 ноября около 21:20 в мкр 29А города Актау в двухэтажном кафе "Аянат" при неизвестных обстоятельствах произошел взрыв, в результате которого разрушено строение, передает Zakon.kz.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Департамента полиции Мангистауской области по ст. 292 ("Нарушение требований пожарной безопасности". – Прим. ред.) УК РК. пресс-служба ДП Мангистауской области
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В ведомстве уточнили, что на месте происшествия задействованы все структурные подразделения правоохранительных органов, а именно 44 экипажа патрульной полиции в составе 150 сотрудников.
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Работает следственно-оперативная группа. Информация о пострадавших не поступала. Причина взрыва устанавливается уполномоченными органами. пресс-служба ДП Мангистауской области
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