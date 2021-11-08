"Вау, Казахстан!": путешествие к уникальному оазису 

Ануар Нурпеисов и его команда в этот раз искали "вау"-места на Юге республики.

Съемочная группа проекта Первого канала Евразия "Вау, Казахстан!" отправилась в Туркестанскую область. Путешествие по югу страны началось с Шымкента, передает Zakon.kz.

В радиусе 200 км от мегаполиса расположены удивительные природные достопримечательности. В первый день путешествия ведущий Ануар Нурпеисов посетил пещеру Ак Мечеть, которая по размеру сравнима с крытым стадионом. Здесь сформирован свой микроклимат с буйной растительностью. В то же время вокруг пещеры нет ни одного дерева – лишь камни и песок.

До следующей точки предстояло проехать пять километров по проселочной дороге вдоль реки Аксу. Спустившись в каньон и следуя по тропе, команда "Вау, Казахстан!" дошла до грота Глотка дракона.

В самом гроте из-за бурного потока реки очень шумно. Но ученые говорят, что громкий шум реки полезно воздействует на наше тело и ум. 15 минут постойте в таком шуме – и вы сможете перезагрузить свой организм, – говорит Ануар Нурпеисов.

Двигаясь дальше вдоль реки, команда проекта доехала до одного из самых живописных каньонов южного Казахстана – Аксу.

В завершение первого дня Ануар со съемочной группой добрался до Сайрам-Уганского национального парка.

Утром второго дня ведущий отправился к ущелью Коксай, которое стало доступно для туристов лишь в этом году. Добраться до пункта назначения на машине невозможно – предстояло пройти семь километров по Аксу-Жабаглинскому заповеднику на юг, к границе с Кыргызстаном. В конце ущелья находится небольшое озеро Коксай, расположившееся посреди скал на высоте 2542 метра над уровнем моря.

На третий день команда "Вау, Казахстан!" вернулась в Алматы, где посетила Бутаковское и Каскеленское ущелья.

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