В Казахстане стало дороже летать на самолетах

В четырех регионах страны услуги авиакомпаний подорожали на более 15%.

Перелеты для казахстанцев становятся все дороже. Цены на услуги авиакомпаний выросли на 9% за год, сообщает Zakon.kz.

В региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен жители Туркестанской области: сразу на 30% в годовой динамике. В тройке антилидеров также оказались Кызылординская (плюс 22,9% за год) и Мангистауская (19,4%) области.

Из 17 регионов только в Северо-Казахстанской области цены остались на том же уровне, что и в октябре прошлого года.

Еще в трех областях наблюдается спад цен: в Павлодарской (на 12,7%), Западно-Казахстанской (на 15,3%) и в Акмолинской (на 22,5%), – говорится в исследовании Finprom.kz.

По данным аналитиков, за январь-сентябрь 2021 года доходы компаний воздушного транспорта достигли 265,7 млрд тг, показав рост сразу почти вдвое за год.

Основная часть доходов – 252,6 млрд тг – традиционно была получена за счет пассажироперевозок, оставшиеся 13,1 млрд тг пришлись на доходы от грузоперевозок.

Для сравнения: за три квартала 2020 года доходы авиакомпаний составляли 135,8 млрд тг – сразу вдвое меньше, чем годом ранее, в связи с различными ограничительными мерами, закрытием границ и прочими проблемами, связанными с пандемией COVID-19.

При этом с 2016-го по 2019-й в стране наблюдался стабильный рост доходов авиакомпаний.

За январь-сентябрь 2021 года авиакомпании страны перевезли 6,9 млн человек – на 81,5% больше, чем годом ранее. По сравнению с "докоронакризисным" аналогичным периодом 2019-го пассажироперевозки в текущем году выросли на 8,1%, – отмечено в сообщении.

Пассажирооборот в текущем году вырос на 84,7%, до 10,9 млрд п/км.

Груза и багажа за январь-сентябрь текущего года авиакомпании страны перевезли 25 тыс. т – на 61,8% больше, чем в соответствующем периоде 2020-го. Грузооборот достиг 55,6 млн т/км – на 42% больше, чем годом ранее.

В 2020 году убытки компаний гражданской авиации составили более 350 млрд тг.

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