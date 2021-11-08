Пенсионерку убили в Рудном

Тело 87-летней жительницы Рудного было обнаружено с признаками насильственной смерти.

В Костанайской области бабушку нашли убитой, передает Zakon.kz.

Как пишет "Алау", тело 87-летней жительницы Рудного было обнаружено с признаками насильственной смерти.

Отмечается, что полицейские в течение суток установили и задержали 29-летнего жителя района Б. Майлина.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 99 УК РК. Иная информация, в соответствии со ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит, – говорится в сообщении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!