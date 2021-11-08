Мажилисмены почтили память погибших в Карагандинской области шахтеров

7 ноября в забое вентиляционного штрека 3-К10 север произошел внезапный выброс метана.

Депутаты Мажилиса почтили память погибших в результате взрыва на шахте в Карагандинской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Уважаемые депутаты, участники правительственного часа, как всем известно, в шахте "Абайская" погибли наши граждане. Это очень печальное событие. Поэтому мы хотим выразить соболезнования родственникам, братьям и сестрам. Объявляю минуту молчания, – сказала заместитель председателя Мажилиса Балаим Кесебаева в начале правительственного часа.

7 ноября на шахте "Абайская" АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел внезапный взрыв с выбросом метана. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь – в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтеров. Начато расследование.

Позднее глава МЧС Казахстана сообщил, что всем семьям погибших будет выплачено десятилетнее денежное содержание.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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