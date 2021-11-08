Обязательное страхование ГПО автовладельцев

Большое количество судебных исков связано с вопросами оценки и выплаты ущерба по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автолюбителей.

10 ноября в 11:00 по времени Нур-Султана приглашаем вас на прямой эфир ПРАВМЕДИА "Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств".

Большое количество судебных исков связано с вопросами оценки и выплаты ущерба по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автолюбителей.

Как правило, споры возникают из-за занижения суммы, подлежащей возмещению страховой компанией пострадавшим в ДТП. О том, как автовладельцу получить справедливую компенсацию, поговорим в прямом эфире с ведущими Айсулу Насыр, юристом, директором ТОО "АльфаКомКонсалт" Данияром Насыровым, заместителем председателя ОО по защите прав потребителей финансовых услуг Михаилом Будянским, членом столичной Палаты профессиональных оценщиков.

Вы узнаете: ● Какова общая ситуация на рынке автострахования ● О деятельности страхового омбудсмена ● Какие жалобы поступают на действия страховщиков ● Как реагируют на жалобы государственные уполномоченные органы.

Также вас ждет обзор судебной практики с разбором конкретных кейсов.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации. Принимаем ваши вопросы по теме.

Ждем вас!

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