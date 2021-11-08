На месте взрыва в Актау продолжается разбор завалов

Пострадавших в результате взрыва нет.

На месте взрыва в Актау ведутся работы по разбору завалов, передает Zakon.kz.

По состоянию на 06:30 жертв и пострадавших в результате взрыва нет, – сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

В данный момент обозначенный участок на месте происшествия оцеплен сотрудниками полиции – вывозят обломки конструкций здания.

Решением акима Актау для сбора мусора организован полигон в 30 км от поселка Баянды Мунайлинского района, – добавили в ведомстве.

Полицейские эвакуировали автомобили, пострадавшие в результате взрывной волны.

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7 ноября около 21:20 в мкр 29"А" города Актау в двухэтажном кафе "Аянат" при неизвестных обстоятельствах произошел взрыв, в результате которого разрушено строение. В Департаменте по ЧС Мангистауской области назвали предварительную причину взрыва – утечка газо-воздушной смеси. С места взрыва уже были извлечены два газовых баллона.

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