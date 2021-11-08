ЧП в Актау: возможен повторный взрыв баллонов

100 человек задействовано для расчистки завалов.

Спасатели не исключают возможности нового взрыва под завалами здания в Актау, сообщает Zakon.kz.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, под завалами могут находиться еще два газовых баллона.

Об этом изданию "Лада" сообщил Азамат Сейталин, заместитель начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС области.

Он уточнил, что на данный момент расчищено 100 квадратных метров завалов, это ровно половина. От взрывной волны пострадали находящиеся в радиусе 70 метров соседние строения, а также припаркованные 10 автомобилей.

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По предварительному опросу хозяина торгового комплекса, было установлено количество газовых баллонов, которые могут находиться на данном месте. Вытащили наши сотрудники два газовых баллона и, возможно, еще два газовых баллона находятся под завалами. Угроза взрыва еще существует, – сказал Сейталин.

На данный момент местным исполнительным органом для расчистки завалов задействовано 19 единиц техники и около 100 человек.

По данному факту материалы зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований и направлены для дальнейшего принятия процессуального решения в органы внутренних дел. Материал зарегистрирован ч. 1 ст. 292 Уголовного кодекса, по факту нарушения требований пожарной безопасности. Будут назначены дополнительные экспертизы, которые проведут после ликвидации последствий завалов, – добавил он.

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По словам Сейталина, в стране сохраняется мораторий на проверку малого и среднего бизнеса, в связи с чем у ДЧС нет возможности проверять предпринимателей на предмет безопасности эксплуатации газового оборудования.

Вечером 7 ноября в кафе "Аянат", расположенном на первом этаже двухэтажного комплекса "Шеркала", прогремел взрыв. Информации о пострадавших не поступало.

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