Тургумбаев рассказал о ходе расследования самоубийства ученика НИШ

По результатам будет дана правовая оценка – глава МВД.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что по факту смерти ученика Назарбаев Интеллектуальной школы Алматы проводится проверка, опрашивают одноклассников и родственников, передает корреспондент Zakon.kz.

Сейчас там идет проверка. Я в деталях не могу сказать. Действительно, это самоубийство, не убийство. Молодой человек сам принял такое решение. Сейчас проводится проверка, опрашиваются все сокурсники, родственники, родители. По результатам будет дана правовая оценка, – сказал глава МВД в кулуарах Мажилиса.

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27 октября ученик восьмого класса Назарбаев Интеллектуальной школы выбросился из окна многоэтажки в Алматы. В школе сообщили, что по факту проводится расследование.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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