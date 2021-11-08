Названы две возможные причины взрыва в актауском кафе

В МВД назвали две возможные причины взрыва в Актау.

Начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов рассказал о подробностях взрыва в кафе Актау, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, после сообщения о взрыве, в эту же ночь с 7 на 8 ноября, было зарегистрировано досудебное расследование по ст. 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности". Кафе в это время не работало.

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В ходе расследования уголовного дела мы изъяли три газовых баллона. Отрабатываются несколько версий, основная из них – взрыв газового баллона в столовой. Другая – короткое замыкание, связанное с электропроводкой. Какой-либо криминальный характер в данном случае исключен, – сказал Санжар Адилов в кулуарах мажилиса.

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По его данным, осмотр места происшествия, который проводится совместно экспертами Министерства юстиции РК, сотрудниками ЧС и представителями акимата, показал, что жертв не было, ранений никто не получил.

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Пострадало здание ТД и столовая, находившаяся в торце этого комплекса. Повреждены несколько автомашин, которые были припаркованы у ближайших зданий. Сумму ущерба мы устанавливаем, – добавил начальник Следственного департамента МВД.

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Он попросил тех, кто пострадал в результате этого ЧП, обратиться в ДП Мангистауской области или позвонить по номеру "102".

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Вечером 7 ноября в кафе "Аянат", расположенном на первом этаже двухэтажного торгового комплекса "Шеркала", прогремел взрыв. По данному факту начали расследование.

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На месте взрыва в Актау продолжается разбор завалов

8 ноября спасатели заявили, что не исключают возможности нового взрыва под завалами здания.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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