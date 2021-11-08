Женщину избили в Уральске 

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Также у потерпевшей забрали телефон, куртку, спортивный костюм и кроссовки.
В Уральске две девушки избили женщину, передает Zakon.kz.
Они забрали у потерпевшей телефон, куртку, спортивный костюм и кроссовки.
Потерпевшая обратилась за медицинской помощью. Врачи поставили ей диагноз "ушиб мягких тканей головы и грудной клетки". После осмотра она была отпущена домой, – рассказали "Мой город" в пресс-службе ДП ЗКО.
В отношении задержанных начато досудебное расследование по статье за грабеж.
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