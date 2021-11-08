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Женщину избили в Уральске 

Фото: pixabay.com 8 ноября 2021, 18:13

Также у потерпевшей забрали телефон, куртку, спортивный костюм и кроссовки.

В Уральске две девушки избили женщину, передает Zakon.kz.

Они забрали у потерпевшей телефон, куртку, спортивный костюм и кроссовки.

Потерпевшая обратилась за медицинской помощью. Врачи поставили ей диагноз "ушиб мягких тканей головы и грудной клетки". После осмотра она была отпущена домой, – рассказали "Мой город" в пресс-службе ДП ЗКО.

В отношении задержанных начато досудебное расследование по статье за грабеж.

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