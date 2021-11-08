Чем опасно самолечение при COVID-19

Врач назвал мифом мнение о пользе усиленных доз витаминов.

Заведующий отделением для пациентов с COVID-19, не нуждающихся в искусственной вентиляции легких, Воронежской областной клинической больницы №1 Андрей Бердников заявил, что самолечение коронавируса может представлять серьезную опасность, передает Zakon.kz.

Как такового лекарства именно от ковида у нас нет. По совокупности симптомов и с учетом состояния здоровья пациента, в соответствии с рекомендуемыми Минздравом протоколами, назначается индивидуальный план лечения. Человек без специального образования вряд ли самостоятельно разберется в вопросах сочетаемости различных препаратов, – сказал Бердников.

Врач отметил, что у антибиотиков и гормональных препаратов есть множество побочных эффектов. Один из них – формирование резистентности, то есть устойчивости к препаратам.

Так любимый народом в последнее время азитромицин, который при первых симптомах коронавируса начинают применять превентивно, как и любые другие антибиотики, стартово при лечении коронавируса не назначается, – добавил врач.

Гормональная терапия должна проводиться исключительно под контролем специалистов, поскольку самостоятельный прием гормонов может вызвать серьезный сбой в организме человека, добавил медик.

Еще одним распространенным мифом при лечении COVID-19 Бердников назвал мнение о пользе усиленных доз витаминов.

Лучшая профилактика – это полноценное питание, длительные прогулки на свежем воздухе, занятия спортом и хорошее настроение... Витамины же пить можно, но только после проведенного обследования и консультации с врачом, – подчеркнул специалист.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!