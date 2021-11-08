В Алматы задержали сбытчика мефедрона

Канал поставки наркотиков в Алматы устанавливается.

В Алматы мужчина сбывал мефедрон, передает Zakon.kz.

Его задержали. В ходе личного обыска и обыска по месту жительства полицейскими были изъяты полиэтиленовые пакетики и бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Назначена судебная экспертиза наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов. Согласно заключению, изъятые вещества являются психотропным веществом мефедрон. При проведении дополнительных оперативно-розыскных мероприятий в рамках указанного уголовного дела еще 40 полиэтиленовых пакетов с наркотиками были обнаружены на территории Наурызбайского района. Канал поставки зелья в Алматы устанавливается, – сказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

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