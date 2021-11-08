Дуэт Голубева и Бублика проиграл на турнире в Стокгольме

Они не смогли преодолеть барьер в лице Томислава Бркича и Николы Чачича.

Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Александр Бублик не смогли пройти первый круг престижного турнира в Швеции, призовой фонд которого составляет 635 750 евро, сообщает Zakon.kz.

Финалисты Роллан Гаррос-2021 не смогли преодолеть барьер в лице Томислава Бркича (Босния и Герцеговина) и Николы Чачича (Сербия). Соперникам казахстанских теннисистов понадобился всего лишь футбольный тайм, чтобы отпраздновать свой успех – 6:3, 6:1.

Андрей Голубев закончил свое выступление в Стокгольме, Александр Бублик попробует свои силы в одиночном разряде. Его противником по первому кругу будет Артур Риндеркнех из Франции.

Куандык Шынасилов

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