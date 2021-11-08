Депутаты предложили запретить в Казахстане одноразовые вейпы

Вейпы – это такие электронные сигареты, которые позволяют имитировать процесс курения.

Народные избранники переживают, что девайсы стали слишком популярными среди подростков, передает Zakon.kz.

Вейпы – это такие электронные сигареты, которые позволяют имитировать процесс курения, только вместо дыма человек вдыхает пар.

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По данным общественного совета "Здоровье нации", каждый седьмой казахстанский мальчик и 6% девочек до 15 лет уже пробовали эти цветные палочки. Купить их можно в любом продуктовом магазине. К тому же стоят такие вейпы недорого. Всего две-три тысячи тенге. И зачастую продавцы даже не спрашивают документы у покупателей, хотя обязаны это делать, – сообщает КТК.

Происходящее специалисты уже сравнивают чуть ли не с вейп-эпидемией среди подростков. В одноразовых сигаретах, заявляют эксперты, содержится так называемый солевой никотин. Он вызывает привыкание. Но на повышенный спрос влияет относительная дешевизна девайса.

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Если мы говорим, что вейп сам по себе безвреден, то мы ошибаемся в этом. На организм это влияет как? То есть мы знаем, что это вызывает психическую и физическую зависимость, – считает директор центра реабилитации для наркозависимых Бекет Тажикенов.

Зарубежные ученые уже проводят эксперименты на крысах, и первые результаты весьма плачевные. У животных появились признаки воспалительного процесса в легких. Беспокоиться стали и сами вайперы.

За год парения у меня появились проблемы с желудочно-кишечным трактом, изжога и расстройство пищеварения и стула. Они были до использования электронных сигарет, но их чистота увеличилась, – сказал вайпер Борис Цацулин.

Практически все вейпы и электронные сигареты в Казахстан завозят из Китая. И большая часть товара на прилавки, как заявляют специалисты, попадает нелегально. Лишь у некоторых поставщиков есть все необходимые документы. Но даже это не дает никакой гарантии.

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Здоровьем казахстанцев, а особенно подростков, озаботились депутаты. Мади Ахметов просит немедленно изъять из магазинов одноразовые вейпы и вообще запретить их использование. Помимо этого, самый молодой мажилисмен предлагает наказывать тех, кто завозит сомнительную продукцию в страну.

Как получается, что тонны одноразовых вейпов, которые являются незаконными и не соответствуют никаким техническим регламентам, до сих пор регулярно попадают на отечественный рынок через таможню? Где компетентные органы, несущие за этот процесс прямую ответственность? Мы призываем изучить состав одноразовых вейпов и сообщить общественности. А также просим компетентный орган немедленно конфисковать одноразовые сигареты до прояснения ситуации, – заявил депутат Мажилиса Парламента РК Мади Ахметов.

Правда, мнение депутата поддерживают не все предприниматели. Они считают: нужно не запрещать продажу электронных сигарет и вейпов, а, наоборот, начать регулировать этот рынок.

В первую очередь нужно ужесточить контроль. И чтобы электронные и одноразовые сигареты были внесены в список цифровой маркировки и оплачивали акцизы. Это определит, была ли продукция ввезена в страну легально или нет, – отметил директор сети магазинов электронных сигарет Жандос Сапаркулов.

В противном случае, говорят бизнесмены, им придется закрыться.

О полном запрете вейпов чиновники заговорили после печальных событий в США. Там в результате болезней после использования так называемых "парилок" скончались несколько человек. И еще как минимум десятки пострадали. В Казахстане подобных случаев пока не зарегистрировано.

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