Мигранты перекусили кусачками проволоку и сломали часть забора на границе Польши

Толпа мигрантов стремится попасть в ЕС, чтобы получить статус беженцев.

Мигранты сломали часть забора с колючей проволокой на границе Польши и Беларуси, передает Zakon.kz.

Как пишет rt.ru, видео показало польское Минобороны.

Ранее беженцы, которые пришли к границе со стороны Гродно, рубили и перекусывали кусачками проволоку, растянутую польскими военными.

Толпа мигрантов стремится попасть в ЕС, чтобы получить статус беженцев, но Польша их пускать не хочет и уже пообещала вернуть всех, кто все-таки сможет прорваться, обратно.

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