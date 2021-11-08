Крупный пожар на ТЭЦ парализовал почти половину домов в Жезказгане

Жертв и пострадавших нет.

Крупный пожар случился на ТЭЦ ТОО Kazahmys Energy в городе Жезказган, 40% жилых и административных зданий были без света несколько часов, передает Zakon.kz.

Как пишет портал "Патриот", чрезвычайная ситуация произошла 7 ноября в 18:43. Общая площадь, охваченная огнем, составила 100 кв. м.

Горели списанные пластмассовые светильники, высоковольтные контрольные кабели и пять оконных блоков на кабельном полуэтаже электроцеха. Силами Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по ЧС Карагандинской области из электроцеха были эвакуированы семь человек. Пожар был ликвидирован в 20:11, – рассказали в пресс-службе департамента по ЧС.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

В связи с аварийной ситуацией была ограничена подача электрической энергии в жилые дома и объекты Жезказгана – речь идет о 30–40%. Были приняты все необходимые меры для восстановления полного обеспечения города электроэнергией. Примерно в 22 часа ночи часть домов была подключена к электроснабжению, и количество обесточенных домов составляло порядка 15%. Уже в 23 часа переподключение с аварийных сетей было завершено, и всем потребителям была возобновлена подача электроэнергии. По системе теплоснабжения проблем не возникало. Все тепломагистрали работали и продолжают работать в штатном режиме, – сообщили в пресс-службе акимата города Жезказган.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!