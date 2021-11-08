Трамп планирует объявить о решении по участию в выборах президента США через год

При этом экс-глава Соединенных Штатов оговорился, что это вовсе не означает, что он поступит именно таким образом.

Бывший президент США Дональд Трамп намерен объявить о своем решении по участию в выборах главы государства после промежуточных выборов в Конгресс в следующем году, передает Zakon.kz.

Я определенно об этом думаю, мы посмотрим. Думаю, что очень много людей будут рады этому решению, возможно, я объявлю его после промежуточных выборов, - приводит ТАСС слова Трампа.

При этом экс-глава Соединенных Штатов оговорился, что это вовсе не означает, что он поступит именно таким образом.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре 2022 года. В настоящее время в Палате представителей большинство удерживают демократы, в Сенате установился паритет - каждая из двух партий занимает по 50 мест.

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