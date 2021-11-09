Сбои в Twitter отметили пользователи разных стран

Неполадки наблюдаются в работе приложения, соединении с сервером, авторизации и других функциях.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Twitter из разных стран столкнулись со сбоями в работе соцсети, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать в 20.53 по времени Нур-Султана. О неполадках сообщают в основном пользователи США и Великобритании, а также Франции, Канады, Германии, Ирландии, Нидерландов, Испании, Польши, Италии и других стран. Некоторые сбои наблюдаются и в России.

Большая часть пользователей жалуется на работу веб-сайта, неполадки наблюдаются также в работе приложения, соединении с сервером, авторизации и других функциях.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

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