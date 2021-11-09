Crew Dragon с экипажем отделился от МКС и направляется к Земле

Ожидается, что Crew Dragon приводнится в Атлантическом океане у побережья американского штата Флорида через восемь часов.

Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-2 отделился от Международной космической станции (МКС) и начал возвращение на Землю, передает Zakon.kz.

Отстыковка корабля под названием Endeavour с четырьмя астронавтами на борту - американцами Шейном Кимброу и Меган Макартур, астронавтом Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ - произошла в автоматическом режиме в 14:05 по времени восточного побережья США (22:05 по времени Нур-Султана). Экипаж перебрался внутрь аппарата за два часа до этого, - сообщает ТАСС.

Ожидается, что Crew Dragon приводнится в Атлантическом океане у побережья американского штата Флорида через восемь часов.

Экипаж миссии Crew-2 прибыл на МКС в апреле этого года и присоединился к россиянам Олегу Новицкому и Петру Дуброву, астронавтам NASA Майклу Хопкинсу, Виктору Гловеру, Шэннон Уокер, Марку Ванде Хаю и астронавту Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Через несколько дней к МКС на корабле Crew Dragon полетит уже третий экипаж, в составе которого будут находиться американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер. Запуск корабля намечен на 10 ноября с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида.

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