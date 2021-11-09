Цена биткоина превысила $67 тысяч и обновила исторический рекорд

В 05:40 по времени Нур-Султана биткоин достиг отметки в 67,65 тысячи долларов.

Курс биткоина обновил исторический рекорд, впервые поднявшись выше 67 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

Цена биткоина выросла почти на 7,5% и превысила $67,5 тысяч, пишет Газета.ру со ссылкой на данные портала Coindesk.

По состоянию на 05:40 по времени Нур-Султана стоимость биткоина достигла отметки в $67,650 тысяч.

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