Цена биткоина превысила $67 тысяч и обновила исторический рекорд

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В 05:40 по времени Нур-Султана биткоин достиг отметки в 67,65 тысячи долларов.
Курс биткоина обновил исторический рекорд, впервые поднявшись выше 67 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.
Цена биткоина выросла почти на 7,5% и превысила $67,5 тысяч, пишет Газета.ру со ссылкой на данные портала Coindesk.
По состоянию на 05:40 по времени Нур-Султана стоимость биткоина достигла отметки в $67,650 тысяч.
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