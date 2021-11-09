"Таскали за волосы": Саакашвили заявил об избиении в больнице

Михаил Саакашвили заявил, что был избит, после того как его доставили в тюремную больницу.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что был избит, после того как его доставили из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу в районе Глдани в Тбилиси, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, его письмо с заявлением зачитал адвокат Ника Гварамия во время брифинга.

Сотрудники (тюремной больницы) стали вытаскивать меня из машины. После моего отказа они силой вытолкнули меня, на фоне криков и ругани преступников потащили и несколько раз ударили по шее. Меня таскали за волосы, и, конечно же, в это время я оказал им сопротивление, — привел Гварамия слова экс-президента.

Читайте также: "Свободу Мише" - В Грузии прошел митинг в поддержку Саакашвили

Саакашвили отказывается от любого медицинского вмешательства в учреждении и требует встречи с личным врачом. По мнению экс-президента Грузии, цель перевода в больницу — его физическое уничтожение.

Читайте также: Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете в неизвестном направлении

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!